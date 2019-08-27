الزياني وغريفيث يبحثان تطور الأوضاع اليمنية

المصدر: الرياض - وكالات

بحث الأمین العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطیف الزیاني مع المبعوث الأممي الخاص إلى الیمن مارتن غریفیث تطورات الأوضاع السیاسیة والأمنیة في الیمن.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بیان لها نشرته في موقعها الإلكتروني إن الاجتماع الذي جرى بمقر الأمانة بالریاض ناقش الجهود المبذولة مع الأطراف المعنیة بالأزمة الیمنية، لاستئناف المشاورات السیاسیة وإیجاد حل ینهي الصراع الدائر في الیمن وفق المبادرة الخلیجیة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.وأضاف البیان أن الاجتماع بحث مستجدات جهود الأمم المتحدة لتنفیذ اتفاق استوكهولم وسبل تكثیف المساعي لتسهیل إیصال المساعدات الإنسانیة للمحافظات الیمنیة لتخفیف معاناة الشعب الیمني الشقیق.

يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيين توصلوا في شهر ديسمبر الماضي إلى اتفاق استوكهولم الذي يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وتبادل الأسرى وسحب القوات المقاتلة من المدينة ومينائها الحيوي الذي تمر عبره غالبية المساعدات والمواد التجارية، غير أنه لم يتم تنفيذه بالكامل بسبب تهرب ميليشيا الحوثي الإيراني من التزاماتها.