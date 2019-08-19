بدء محاكمة البشير في اتهامات الفساد

المصدر: د ب أ

وصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى مقر محاكمته في العاصمة الخرطوم اليوم الاثنين، حيث يواجه اتهامات بالفساد.

وتجري المحاكمة في معهد التدريب القضائي بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم. وتنعقد جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت تمت الإطاحة بالبشير في انقلاب عسكري في 11 أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الواسعة. وتبين حيازة البشير /75 عاما/ على كميات كبيرة من النقد المحلي والأجنبي وكذلك أصول أخرى دون مسوغات قانونية.

وحكم البشير بلاده طيلة 30 عاما.

وتأتي المحكمة بعد يومين من توقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير" أمس الأول السبت في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة في الفترة الانتقالية.

