الدولة تدشّن حملة لمكافحة الكوليرا في اليمن

المصدر: موزع - وام

دشّنت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، أمس، حملة علاج ومكافحة وباء الكوليرا والوقاية منه، في مديرية موزع بالساحل الغربي اليمني. وأوضح ممثل الهيئة في الساحل الغربي أن الحملة شملت في يومها الأول تزويد المركز الصحي بعزلة الهاملي في مديرية موزع، بكمية من الأدوية والسوائل الوريدية والمضادات الحيوية.

سياسياً، شدّد مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، على أنّ الحرب في اليمن يمكن وقفها لأنّ الطرفين والتوافق الدبلوماسي الدولي يدعمون اتفاق ستوكهولم.

ميدانياً، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، تدمير طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه المملكة العربية السعودية، فيما حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان في محافظة الجوف.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: