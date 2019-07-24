الإمارات تدشّن مكافحة الكوليرا في الساحل الغربي

المصدر: موزع- وام

دشّنت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، أمس، حملة علاج ومكافحة وباء الكوليرا والوقاية منه، في مديرية موزع بالساحل الغربي اليمني.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، أن الحملة شملت في يومها الأول تزويد المركز الصحي بعزلة الهاملي في مديرية موزع، بكمية من الأدوية والسوائل الوريدية والمضادات حيوية، وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من حملة مكافحة وباء الكوليرا، ستنفذ اليوم الأربعاء عن طريق الفرق التوعوية، وتستهدف تثقيف الأهالي في مناطق مديرية موزع، بخطر هذا الوباء وطرق انتقاله، وكيفية الوقاية منه.

بدوره، أكد مدير عام مديرية موزع، عبد الكريم أحمد حبيدر، أن المساعدات العلاجية العاجلة التي وصلت أمس إلى المركز الصحي بعزلة الهاملي، تجسد العطاء الإنساني السخي لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سارعت بإرسال الأدوية والطواقم الطبية لمعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا، وإنقاذ المواطنين من خطر هذا الوباء القاتل.

وأعرب حبيدر عن شكره وامتنانه لقيادة وشعب الإمارات على الدعم المتواصل لأبناء مديرية موزع ومختلف أبناء الساحل الغربي، عبر تنفيذ جملة من المشاريع الإغاثية والخدمية، ومنها مشاريع تأهيل وترميم عدد من المدارس والمراكز الصحية في موزع، وتدشين حملة مكافحة وباء الكوليرا.

إشادة

من جهته، أشاد مدير مركز جسر الهاملي الطبي، الدكتور فتيني راجح سالم ساهرة، بسرعة تلبية الهلال الأحمر الإماراتي، للنداء العاجل الذي وجهه إليه بشأن انتشار وباء الكوليرا، الذي أسهم في معالجة 60 حالة أغلبها من الأطفال. وأكد الدكتور فتيني، أنّ الهلال وضع حداً لهذا الخطر الوبائي الذي اجتاح مناطق الجسر، والوحز، والهاملي، والمقيصر بمديرية موزع، حيث تم توفير العلاجات والمستلزمات الطبية اللازمة، وإطلاق حملة توعية تتبعها حملة وقاية للقضاء على هذا الوباء بشكل كامل.

وقال الشيخ عبدالستار زيد عيون، شيخ منطقة الهاملي، إن دولة الإمارات قامت بدور كبير في إعادة تطبيع الحياة في مديرية موزع من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف المجالات شملت كل مناطق المديرية، وهذا يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بهذه المواقف الأخوية والإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها تزويد المركز الصحي بالأدوية، وتوعية المواطنين بخطر وباء الكوليرا وطرق الوقاية منه.