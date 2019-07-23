جهود الإمارات تؤمّن الملاحة في البحر الأحمر

المصدر: عدن - البيان

مع انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على الشرعية في اليمن، أدركت دول التحالف العربي خطورة الانقلاب على أمن المنطقة والعالم، والمخاطر التي ستواجه التجارة العالمية جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، ما حدا بها لتوجيه عملياتها نحو تحرير الساحل الغربي بما فيه مضيق باب المندب.

وفي أعقاب تحرير عدن، تولت دولة الإمارات قيادة العمليات العسكرية التي حرّرت الساحل الغربي، انطلاقاً من أطراف عدن وصولاً إلى الحديدة، آخر مناطق وجود ميليشيا الحوثي على ساحل البحر الأحمر. وأسهمت القوات المسلحة الإماراتية بهذه الخطوة في إبعاد خطر الميليشيا عن الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وتولت تدريب وتأهيل القوات اليمنية التي لعبت دوراً فاعلاً في التحرير ولا تزال، وتتولى اليوم باقتدار مهمة تأمين كامل الشريط الساحلي جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وصولاً إلى موانئ محافظة المهرة.

تأمين

وانطلقت عملية السهم الذهبي بقيادة القوات المسلحة الإماراتية، لتحرير الساحل الغربي بدءاً من ميناء المخا، إذ استطاعت القوات المشتركة بقيادة وإسناد كامل من دولة الإمارات، من تحرير ميناء المخا الاستراتيجي والذي لا يبعد سوى بضعة كيلومترات عن مضيق باب المندب، وتم تأمين جزء من الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر من سيطرة الميليشيا، ووقف الإمدادات التي كانت تصل عناصرها بجبهات تعز المحاصرة منذ أشهر طويلة. وشدّد عسكريون يمنيون على أن استعادة المخا تمثّل قطعاً للأيادي الإيرانية التي تريد العبث بالبحر الأحمر وأمن الملاحة بمضيق باب المندب، فضلاً عن تمهيدها الطريق أمام تحرير بقية الموانئ وأهمها الخوخة والحديدة والصليف. ومثّل تحرير المخا الخطوة الأولى لتحرير الحديدة.

تحرير

وفي مطلع يناير 2017، وبعد تحرير ميناء المخا وتأمينه، أطلقت القوات المسلحة الإماراتية، عملية تحرير وتأمين مضيق باب المندب واتجهت القوات اليمنية المسنودة بالقوات الإماراتية نحو تحرير مديرية ذباب التي يتبعها إدارياً مضيق باب المندب، حيث تم تحرير المديرية والانطلاق نحو محافظة الحديدة في مهمة استكمال تحرير الساحل الغربي كاملاً. وتكمن أهمية مضيق باب المندب، في أنه أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره سنوياً نحو 25 ألف سفينة، ومن يسيطر عليه عسكرياً يكون بإمكانه التأثير على أحد أهم الطرق التجارية البحرية في العالم.

كبح

وزاد من أهمية الإسراع في تحرير المضيق والساحل الغربي، هجوم الميليشيا على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، في صورة تظهر مدى الخطر الذي تمثله إيران وميليشياتها الإرهابية على أمن المنطقة، وأهمية كبح جماحها، بعد تحويلها الموانئ اليمنية إلى قاعدة لتهديد الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر. ومنذ انقلاب الميليشيا، تصاعدت التهديدات للملاحة البحرية في البحر الأحمر، لاسيّما بعد سيطرة الميليشيا على كل من ميناء الحديدة، الذي يعد أكبر ميناء يمني على الساحل الغربي، وسيطرتهم على مضيق باب المندب.