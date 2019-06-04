الإمارات: نتطلع لاستمرار حوار السودانيين لتجنب الفوضى

المصدر: Ⅶ الخرطوم، أبوظبي - البيان، وكالات

أكدت الإمارات أنها تتطلع إلى استمرار الحوار في السودان للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان ويتجنّب الفوضى والضياع.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، على «تويتر»: «تجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع».

وسقط عشرات القتلى والجرحى، في الخرطوم، أمس، برصاص في محيط اعتصام القيادة. ونفى المجلس العسكري أن يكون أقدم على فضه بالقوة. وقال إنه استهدف منطقة مجاورة تشكل خطراً على المواطنين، وتم تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث. فيما علقت المعارضة التفاوض ودعت لعصيان مدني.

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