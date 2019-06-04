الناقلات الوطنية تعلّق رحلاتها إلى الخرطوم

المصدر: دبي - البيان

علّقت الناقلات الوطنية رحلاتها من أبوظبي ودبي إلى الخرطوم بسبب الاضطرابات التي شهدتها السودان أمس. فقد أعلنت «طيران الإمارات» عن تعليق رحلتيها رقمي «ئي كيه 733» و«ئي كيه 734» بين الخرطوم ودبي. وأصدرت الناقلة بياناً صحفياً أكدت فيه تعليق الرحلتين، كما أهابت بالمسافرين المتضررين من قرار التعليق الاتصال بوكلاء السفر الذين يتعاملون معهم أو بإدارة الحجز لدى الناقلة لإعادة حجز رحلاتهم أو لترتيب إجراءات سفر بديلة.

وأكدت الناقلة في بيانها، أنها تتابع الموقف في السودان عن كثب، وستوافي مسافريها بآخر التطورات في هذا الشأن. وأعربت عن أسفها لأي تضرر قد يصيب مسافريها بسبب قرار التعليق، مشددة على أن سلامة مسافريها وأطقم الخدمة على رحلاتها تمثل الأولوية القصوى لديها وتعد أمراً غير قابل للمساومة.

كما علقت «فلاي دبي» رحلاتها للسبب ذاته، وقالت إن هذا يشمل عملياتها لكل من الخرطوم (FZ631 /‏‏‏‏ FZ632) وبورتسودان (FZ635). ونصحت الناقلة المسافرين على الرحلات المتأثرة بالاتصال بوكيل السفر أو مركز الاتصال التابع لها في دبي لإعادة الحجز إلى رحلة لاحقة أو استرداد قيمة الحجز. من جهتها، قالت «الاتحاد للطيران» إنها تتابع الموقف بشكل مستمر. من جهته، أعلن الاتحاد للطيران عن «تأجيل الرحلة رقم EY632 من أبوظبي إلى الخرطوم، ورحلة العودة رقم EY633 من الخرطوم إلى أبوظبي، التي كان من المقرر مغادرتها يوم 4 يونيو، لمدة 24 ساعة نظراً للوضع الأمني في المدينة. وأكدت الشرطة أنها تتولى توفير الإقامة الفندقية للضيوف المتأثرين حسب الاقتضاء، مؤكدة أن سلامة ضيوفها وطاقمها تمثّل الأولوية القصوى لها.