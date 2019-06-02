الإمارات: على طهران التوقف عن تقويض أمن المنطقة

المصدر: مكة المكرمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن انتشار الفكر المتطرف والإرهاب في العالم على أيدي جماعات خارجة عن القانون وتسترت بغطاء ديني، يتطلب منا مواجهته وتجفيف منابعه وتعزيز الأدوات القانونية الوطنية والدولية لمواجهة هذه التحديات التي ألحقت أضراراً بالعالم الإسلامي، ودمرت مكتسباتها وإرثها الحضاري، وحالت دون تحقيق التنمية التي ترضي طموحات شعوبنا.

وترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد الدولة إلى أعمال القمة الإسمية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون ا الإسمي التي عقدت في مكة المكرمة اأول أمس.

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