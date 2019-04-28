رضوخ قطري أمام الإمارات في نزاع التجارة

المصدر: جنيف، أبوظبي - وام، عبد الحي محمد

رضخت قطر لقواعد منظمة التجارة العالمية أمام سلامة موقف الإمارات وسحبت إجراءاتها بشأن حظر المنتجات الإماراتية في السوق القطرية.

وتحسبت الإمارات لعملية تحايل قطري عبر إعلان استمرارها في إجراءات رفع دعوها التجارية أمام المنظمة، وطالبت بتعهد من الدوحة، أمام كل أعضاء المنظمة لضمان التزامها.

وأكد عبد الله النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية، أن الإقرار القطري بانتهاكاته وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم يعد تنازلاً واضحاً، ونسعى لسحب كامل للإجراءات. وشدّد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، جمعة الكيت، لـ«البيان»، على عدم الثقة بقطر، ما دعا إلى الاستمرار في المطالبة بتشكيل لجنة التحكيم، لأنه لا دليل على التنفيذ حيث تفرض الدوحة حظرا غير معلن.

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