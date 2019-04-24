السودان يثمن دعم الإمارات والسعودية ومصر

المصدر: القاهرة - وكالات

ثمّن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الجهود التي تبذلها الإمارات والسعودية ومصر لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في السودان.

وقال في تصريحات نقلتها «سكاي نيوز عربية»: «الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان». ونجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إقناع مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال اجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان، أمس، بالقاهرة، بمد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوماً إلى 3 أشهر.

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