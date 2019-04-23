البنتاغون: دعمنا للتحالف في اليمن استراتيجي ولن يتغير

المصدر: عدن، المخا ـ وام

شــددت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» عـــلى أن أي محاولة لتغيير واقع الاستراتيجية الأمريكية في اليمن بعيداً عن محاربة ميليشيا الحوثي الإيرانية وتنظيمي «داعش» و«القاعدة» تبدو من دون جدوى، مؤكدة مواصلة دعم قوات التحالف لدعم الشرعية في ظل أدائها العالي.

وأكدت مصادر لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي عزلت آلاف اليمنيين عن العالم، ومنعت عنهم شريان الحياة، بتدميرها جسر «الوطيف» الذي يربط مدينة قعطبة بمحافظة الضالع مع محـافظة إب، ما تسبب في توقف حركة الســـيارات والناقلات، وفاقم معاناة السكان، كما أنه سيؤدي إلى أزمة في مواد الغذاء ويرفع الأسعار، قبيل رمضان.

وقدّمت الإمارات 80 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحافظات اليمنية «عدن وشبوة والحديدة» خلال الأسبوع الماضي، كما افتتحت مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي في منطقة يختل بمديرية المخا بالساحل الغربي، وذلك في إطار الدعم المتواصل لليمن.



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