الميليشيا تقطع الطريق الرئيس إلى عدن

المصدر: Ⅶ عدن - البيان

عزلت ميليشيا الحوثي المحافظات الشمالية عن العالم وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط الشمال بمدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد ما أوقف حركة السفر ومنع حركة البضائع ونقل المساعدات الغذائية والطبية، فيما شنت مقاتلات تحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات استهدفت مواقع للميليشيات بمحافظة الضالع،.

وذكر سكان لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي دمرت ــ جسر «الوطيف» الذي يربط مدينة قعطبة بمحافظة الضالع مع محافظة إب، ما تسبب في توقف حركة السيارات ما سيفاقم من معاناة السكان، ويحرم الآلاف من السفر إلى الخارج، حيث يستخدم هذا الطريق الحيوي بتنقل الآلاف يومياً للسفر عبر مطار عدن كما انه سيؤدي إلى أزمة في مواد الغذاء ويرفع الأسعار، قبيل رمضان.

تفجير

المصادر ذكرت «إن الميليشيا فجرت جسر «الوطيف» الواقع جوار جبل «حمك» في الخط الرابط بين محافظتي إب والضالع ووضعت أكوام ترابية كبيرة في الطريق ومنعت كل السيارات من المرور باتجاه عدن كما منعت كل السيارات القادمة من المحافظات الجنوبية باتجاه إب وبقية المحافظات.

وقال مسافرون «إن مئات السيارات عالقة على جانبي الطريق واضطر المئات من المسافرين بما فيهم العائلات والمرضى للعودة إلى إب، كما توقفت عشرات القاطرات التي تحمل مواد غذائية وبضائع على الجانب الآخر من الطريق، حيث كانت قادمة من عدن تحمل احتياجات المحافظات الشمالية من البضائع.

غارات

إلى ذلك، شنت مقاتلات تحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي بمحافظة الضالع، وسط البلاد. فيما صدت القوات المشتركة هجوماً للميليشيا في جبهة قرين الفهد ــ الوطيف. وامتدت المعارك إلى مناطق شليل وبيت الشرجي في منطقة العود شمالي محافظة الضالع. وأوضح شهود أن 11 مسلحاً الميليشيا الحوثية وثلاثة مقاتلين من القوات المشتركة قتلوا في اشتباكات عنيفة بمنطقة بيت الشرجي بجبهة العود.