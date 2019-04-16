المجلس العسكري السوداني لـ«البيان »: دعم الإمارات محلّ تقديرنا

المصدر: الخرطوم ـ طارق عثمان، وكالات

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن الدعم العربي والإماراتي والسعودي محلّ تقدير لديه، معلناً مدّ يده لكل دول العالم من أجل بناء علاقات دولية متوازنة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، في تصريح خاص لـــ«البيان» أن المجلس سيفتح حواراً مع كل القوى السياسية، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية للعمل على دعم بلاده في هذه المرحلة الخطيرة.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري الانتقالي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه الرئيس المعزول وإقالة رئيس القضاء والنائب العام وتشكيل مجلس سيادي به تمثيل عسكري، وحل إدارة العمليات التابعة لجهاز الأمن.

واتخذ المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أمس، جملة إجراءات تهدف لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وترتيب المشهد الأمني والعسكري في البلاد.

وأصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عدداً من المراسيم والقرارات، تم بموجبها ترفيع عدد من الضباط إلى رتبتي فريق أول وفريق، وأعاد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة، ورقّى سبعة من كبار الضباط برتبة فريق وفريق أول.

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