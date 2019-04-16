«الانتقالي» يواصل اتصالاته لكسب التأييد

المصدر: Ⅶالخرطوم- البيان، وكالات

واصل المجلس العسكري الانتقالي اتصالاته لكسب التأييد الدولي والإقليمي، وكثف نائب رئيسه الفريق أول محمد حمدان حميدتي لقاءاته مع السفراء الغربيين بالسودان، حيث التقى أمس سفيرة هولندا كارين بوفين، والسفير البريطاني عرفان صديق، وقدم لهما شرحاً حول الأوضاع والتطورات بالبلاد، كما أطلعهما على الدواعي التي أدت إلى تشكيل مجلس عسكري انتقالي لهذه المرحلة، وعلى دور المجلس والخطوات والتدابير التي اتخذها للمحافظة على سلامة وأمن السودان.

وطالب السفير البريطاني في الخرطوم، خلال لقائه حميدتي، بالإصلاح الفوري لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقال، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن لقاءه بنائب رئيس المجلس العسكري ليس للتأييد أو منح الشرعية ولكن للتأكيد على الخطوات التي تريد المملكة المتحدة أن يتخذها لتحسين الوضع في السودان، مطالبا بعدم اللجوء للعنف أو محاولة فض الاعتصام بالقوة. وأشار صديق إلى أنه طالب خلال اللقاء بضرورة الكشف عن مكان تواجد الرئيس السوداني المقال عمر البشير وكبار الشخصيات في النظام السابق.

وعكف حميدتي منذ توليه منصب الرجل الثاني في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في لقاءات مكثفة مع السفراء الغربيين على توضيح وجهة نظر المجلس لإدارة المرحلة الانتقالية التي حددت بعامين.

استقرار الأوضاع

بدوره أكد الفريق الركن جلال الدين الشيخ عضو المجلس الذي زار إثيوبيا أمس استقرار الأوضاع الأمنية في السودان، وقال خلال لقائه وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمني إن المجلس يعي دوره تماماً وبدأ حوارات ولقاءات مع مختلف مكونات المجتمع، ووضع خططاً لمخاطبة كل فئات الشعب السوداني، ويبذل جهوداً لاختيار رئيس للوزراء تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية لتسيير دولاب العمل، داعياً الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لدعم المجلس في تجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

إنجاح «الانتقالية»

والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم، بالقصر الجمهوري، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، جان ميشيل دوموند، وقدم له شرحا مفصلًا عن الاوضاع الراهنة بالبلاد، بما فيها الإجراءات التى اتخذها المجلس لإنجاح الفترة الانتقالية والمشاورات الحالية لتشكيل حكومة مدنية.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، عقب اللقاء، التزامه تقديم كل ما هو مطلوب لإنجاح الفترة الانتقالية، منوها بأن لقاءه بنائب رئيس المجلس العسكري اتسم بالوضوح.