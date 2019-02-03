الإمارات تدعم اتفاق الحديدة بسلسلة اجتماعات أممية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

انخرط معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في سلسلة اجتماعات متواصلة مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في نيويورك، بغرض دعم الحل السياسي في اليمن، أكد خلالها التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن باتفاقية ستوكهولم المُبرمة، بفضل وساطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وناقش الجهود المستمرة للتوصل إلى حل سلمي، وتحقيق مستقبل أكثر أملاً لكل اليمن. وأكد التزام الإمارات بتحقيق الحل السياسي للصراع في اليمن، وأعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار عرقلة جهود السلام من قبل الحوثيين.

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