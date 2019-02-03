«مسام» ينزع 7 آلاف لغم زرعتها الميليشيا خلال أسبوع

المصدر: الرياض - البيان

انتزع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم 7,182 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في عدد من المحافظات.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية الذي أطلق المشروع في بيان صحفي بأن المشوع تمكن من انتزاع 89 لغماً مضاداً للأفراد و2,322 لغماً مضاداً للآليات و284 عبوة ناسفة و4,487 ذخيرة غير منفجرة.

الجدير ذكره أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 38,817 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

إلى ذلك تواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نزع الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوبي البلاد. وذكر أركان حرب اللواء 19 مشاة العقيد مساعد عزام الحارثي لـ«سبتمبر نت»، أن الفريق الهندسي التابع للواء نزع عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا في منطقة عكيد صوفه غرب مديرية عسيلان.

وأكد العقيد الحارثي أن الفريق الهندسي أتلف كميات كبيرة من تلك الألغام والعبوات، منذ شهر أبريل.

وأشاد أركان حرب اللواء 19 مشاة بالعمل الوطني والإنساني الذي يقوم به الفريق الهندسي بقيادة المهندس يوسف عبدالله مزنان الحارثي. وزرعت الميليشيا المدعومة من إيران، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في المناطق التي تخضع لسيطرتها، تسببت في سقوط المئات من الضحايا المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.