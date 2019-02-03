الجيش اليمني يكبّد الحوثيين خسائر كبيرة في تعز

المصدر: عدن، تعز - البيان، وكالات

شهدت جبهات ريف تعز الغربية والجنوبية الغربية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، خلفت وراءها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، وتكبدها خسائر مادية كبيرة، وصفتها مصادر عسكرية بأنها كسرت شوكة الحوثيين، في وقت انتزعت قبائل حجور في محافظة حجة بشمال اليمن مواقع استراتيجية هامة في مديرية كُشَر، كانت تستخدم من قبل ميليشيا الحوثي لقصف المناطق السكنية.

وقالت مصادر حكومية: إن مقاتلي قبائل حجور أحكموا السيطرة على جبل المنصورة ومنطقة قرعة في مديرية كشر في أول هجوم مباغت، يستهدف مواقع الميليشيا الحوثية مع انضمام قبائل جبهان وذو مسلم وذو كديس للقتال.

وحسب المصادر فإن قبائل حجور شنت أولى هجماتها على مواقع الميليشيا، التي كانت تقوم بقصف قرى وأبناء محافظة حجور، وتمت السيطرة على تلك المواقع بإسناد من مقاتلات التحالف.

وفي جبهة مقبنة غربي محافظة،تعز احتدمت المواجهات بين الميليشيا والجيش الوطني، وتركزت تلك المواجهات في محيط جبل الشيخ سعيد ومنطقة أنم وجبل أحطوب وامتدت إلى محيط جبل جواعة تخللها قصف مدفعي.

مقتل قيادات من جهتها، شنت مدفعية الجيش الوطني قصفاً مدفعياً على تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي في منطقة الربيعي غربي تعز استهدف اجتماعاً لقيادة الميليشيا الميدانية وسط منطقة الربيعي جنوب مزارع الزبيدي وخلف القصف تسعة قتلى وعدداً من الجرحى، كما استهدفت مدفعية الجيش تجمعاً لعناصر الميليشيا في محيط مدرسة الروض، وطقماً عسكرياً بذات المنطقة أدى إلى إعطابه ومقتل عدد من عناصر الميليشيا.