الشرعية تطالب بحسم دولي تجاه الحوثيين

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

دعت الحكومة اليمنية الشرعية إلى موقف دولي حاسم حيال التنصل الحوثي من اتفاق السويد والتسويف في تنفيذ بنوده.

وأعلن ممثلون عن الحكومة اليمنية والحوثيين، أمس، تبادل الملاحظات بشأن الإفادات المقدمة من الطرفين حول كشوف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً والمفقودين من الجانبين، المقرر أن يجرى تبادلهم بناءً على اتفاق ترعاه الأمم المتحدة، لكن في الوقت نفسه تبادلا الاتهامات بعدم الالتزام.

وعمّمت الجهات المختصة في عدن تقريراً بانتهاكات الحوثيين لاتفاق السويد، إذ وصلت إلى 688 خرقاً، أدت إلى مقتل وإصابة 410 مواطنين يمنيين خلال الفترة من 18 ديسمبر حتى 19 يناير 2019.

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