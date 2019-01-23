الأمم المتحدة تلتزم بتحويل أموالها عبر «المركزي اليمني»

المصدر: Ⅶ عدن - وكالات

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني د. محمد زمام أن منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لدى اليمن ليزا غراندي أبلغت قيادة البنك بأن الأمم المتحدة اتخذت قراراً إيجابياً خاصاً بتحويل مبالغ المنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. جاء ذلك خلال لقاء محافظ البنك، أمس في عدن، مع المسؤولة الأممية غراندي.

وأوضح أن القرار الأممي يشمل مرحلتين الأولى تحويل جميع مبالغ المنظمات الغير حكومية المقدمة من الدول عبر البنك المركزي في عدن، والثانية تحويل جميع المبالغ الخاصة بالمنظمات التابعة للأمم المتحدة كذلك عبر البنك المركزي بعدن. بحسب وكالة الأنباء سبأ.

وناقش اللقاء آليات تحويل مبالغ المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأممية عبر البنك المركزي بعدن، وإجراءات البنك المركزي الخاصة بمنح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، وسرعة إنجازها، وإجمالي المبالغ المسحوبة من الوديعة السعودية، والنتائج الإيجابية للدعم السعودي المقدم للبنك المركزي اليمني، الذي شمل الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، والمنحة المالية البالغة 200 مليون دولار ومنحة الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء بنحو 60 مليون دولار شهرياً. وقال زمام إنه حتى الوقت الحالي تم سحب مبلغ 441 مليون دولار من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 في المئة. ولفت إلى أن البنك المركزي استطاع من خلال الدعم السعودي إلغاء تمويل العجز من المبالغ المطبوعة حديثاً، مشيراً إلى أن ما تتم طباعته سيتحول إلى احتياطي استراتيجي.