خروق الحوثي إلى مجلس الأمن

المصدر: عدن - البيان، وكالات

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن الحكومة اليمنية، بالتعاون مع بعثات دول التحالف العربي في الأمم المتحدة، ستبعث تقريراً مفصلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن انتهاكات وخروق الحوثيين اتفاق الحديدة.

وتعرضت هدنة الحديدة في اليمن، أمس، لمزيد من الانتهاكات من قِبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، إذ قصفت مخيم آل جابر الذي يؤوي الآلاف من النازحين الواقع شرق مديرية الخوخة، ما تسبب في إصابة أربعة أطفال نتيجة سقوط قذيفة مدفعية وسط المخيم، كما استهدفت أيضاً أحياء سكنية في مدينة حيس بقصف مدفعي، ما تسبب في وقوع خسائر بشرية ومادية.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الأمن الدولي على تشكيل بعثة لمدة ستة أشهر، تتولى مراقبة وقف إطلاق النار في اليمن، والإشراف على انسحاب الميليشيا من الحديدة. وسيصوّت المجلس، اليوم، على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا، ويسمح بنشر ما يصل إلى 75 مراقباً، طبقاً لدبلوماسيين.

إغاثياً، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سبعة مشاريع جديدة في مجال التعليم الأساسي والثانوي في الساحل الغربي لليمن، كما سيّرت قوافل غذائية وإغاثية إلى المناطق النائية في عدد من مديريات محافظة شبوة. ووزعت الهيئة مساعدات غذائية على طلاب محو الأمية بمديرية حجر، وألف سلة غذائية على عدد من الأسر في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت.

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