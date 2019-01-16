الجيش اليمني يوقّع على خريطة طريق لمنع تجنيد الأطفال

المصدر: عدن- سبأنت

وقّع رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل الفريق القُطري لحماية الطفولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إبراهام الشيخ؛ خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ خطة العمل المشتركة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة فيما يتعلق بمنع تجنيد الأطفال في اليمن.

وأكد رئيس هيئة الأركان، حرص الحكومة اليمنية على منع تجنيد الأطفال والاهتمام بهم، مشيراً إلى أنه تم العمل على إعادة تأهيل الكثير من الأطفال ممن زجت بهم ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في الحرب، وسقطوا أسرى بيد الجيش الوطني، مثمّناً دعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب ممثل الفريق القُطري لحماية الطفولة في منظمة اليونيسيف عن تقديره لدور الحكومة اليمنية في منع تجنيد الأطفال، مشيراً إلى أن خريطة الطريق التي تم التوقيع عليها تهدف إلى تأهيل الأطفال المجندين نفسياً وعقلياً وفكرياً وثقافياً، بالإضافة إلى دعم أسرهم ومساعدتها على مواجهة شظف العيش.