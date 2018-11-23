الحوثي يضع عراقيل أمام مفاوضات السويد

المصدر: عدن ـ البيان، وكالات

وضع زعيم ميليشيا الحوثي الإيرانية، عبدالملك الحوثي، عدداً من الشروط للمشاركة في محادثات السلام اليمنية المقررة في السويد بداية الشهر المقبل، في سعي لعرقلة أحدث محاولة دولية لحل الأزمة.

والتقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالحوثي في صنعاء، حيث طلب الأخير «تسهيلات» لنقل قادة من الميليشيا إلى الخارج وإعادتهم بحجة المرض أو الإصابة.

في السياق ضيق الجيش الوطني اليمني، أمس، مسنوداً بدعم التحالف العربي، الخناق على ميليشيا الحوثي، بعدما نجح في تحقيق انتصارات ميدانية كبيرة في العديد من الجبهات، لاسيما صعدة ومحوري لحج وتعز، في حين يواصل الانقلابيون انتهاكاتهم، بعد مقتل ثلاثة يمنيين بينهم طفلان، إثر قصفهم قرية المنظر التابعة لمديرية الحوك في الحديدة.

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