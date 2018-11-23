الشرعية تحرر مواقع جديدة في صعدة ولحج

المصدر: Ⅶ عدن - البيان - وكالات

حققت قوات الشرعية انتصارات جديدة، حيث حررت مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة، وقتلت عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي. كما استرجعت مواقع جديدة في جبهتي الشريجة والراهدة في لحج.

وكشف المصدر الميداني في اللواء السابع حرس حدود، لوسائل إعلام يمنية، أنه تمّ منطقة حوالي وتباب شرقي جبل الأزهور الاستراتيجي في جبهة رازح، كما دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عربة تُقلّ مقاتلين تابعين للحوثي، كما دكت غارات أخرى مواقع وتحصينات الميليشيا في المنطقة ذاتها، حيث تتقدم لتحرير مناطق أخرى.

من جهة اخرى حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، أمس مواقع جديدة في جبهتي الشريجة والراهدة بين محافظتي لحج وتعز.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني شنت هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات القبيطة والشريجة والراهدة، مشيراً الى ان قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل خصلة جنوب شرق مدينة الراهدة، فيما توصل تقدمها باتجاه جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة عدن.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقتي الدال والحيدين ذمال الشريجة، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش الوطني في جبهة القبيطة جنوب غرب الراهدة التابعة لمحافظة تعز.

قصف حوثي

الى ذلك، لقي ثلاثة يمنيين بينهم طفلان مصرعهم وأصيب عشرات المدنيين الأبرياء بجراح خطيرة إثر قصف ميليشيا الحوثي الموالية لإيران قرية المنظر التابعة لمديرية الحوك في محافظة الحديدة والمحررة حديثاً بقذائف الهاون المباشرة وذلك استمراراً لجرائمها الممنهجة واستهدافها الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في تحدٍ واضح للقوانين و الأعراف الدولية . وقال شهود عيان يمنيون إن المتمردين الحوثيين قصفوا منازل المواطنين اليمنيين في قرية المنظر المحررة حديثا بقذائف الهاون بشكل عشوائي ما أثار الذعر والفزع في قلوب الأطفال والنساء والأهالي.

قتل اليمنيين

ويؤكد استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين الأبرياء استمرار الدعم الإيراني لها وتهريب الأسلحة إليها والتي تستهدف من خلالها قتل أبناء الشعب اليمني خاصة الأطفال والنساء وكبار السن .

إسعافات

من جانبه قال الدكتور عايد يفوز ناصر نائب مدير مستشفى الدريهمي إن المستشفى قدم الإسعافات اللازمة لعدد كبير من الجرحى الذين وصلوا المستشفى جراء قصف الميليشيا الحوثية الإجرامية للمدنيين في قرية المنظر بقذائف «الهاون» ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى، مشيراًذ إلى أنه تم تحويل الحالات التي بحاجة لجراحات متقدمة إلى مستشفى عدن لاستكمال تلقي العلاج.