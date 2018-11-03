35 جريحاً في قمع الاحتلال لمسيرات العودة

المصدر: Ⅶ عواصم - البيان، وكالات

أصيب 35 فلسطينيا بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الـ32 لمسيرات العودة.، في وقت نظّم اللاجئون الفلسطينيون في عدد من العواصم مسيرات واعتصامات في ذكرى «وعد بلفور».

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شرق خان يونس أطلقت وابلا من الرصاص الحي وقنابل غاز تجاه المتظاهرين العزل ما أدى إلى أصابة عدد من الشبان بالرصاص الحي في منطقة القدم وآخرين بالرصاص الحي.وأصيب عدد من الشبان بالرصاص الحي شرق مدينة رفح جراء استهدافهم من قبل قناصة جنود الاحتلال المتمركزين بالقرب من السياح الفاصل.

وأعلن مسعفون عن عددٍ من الإصابات بالرصاص الحيّ والمطاطي والاختناق جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة. ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات تحت شعار (سنسقط الوعد المشؤوم)، في إشارة إلى وعد بلفور، وذلك في الذكرى الأولى له بعد المئة التي تصادف أمس.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي: «استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سبَّبها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر أكثر من 11 عاماً».

دعوة للاعتذار

بالتزامن انتظمت في عدد من العواصم العالمية مسيرات صامتة واعتصامات أمام السفارات البريطانية احتجاجاً على وعد بلفور في وقت طالب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن «وعد بلفور»، الذي وضع قاعدة لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين.

وقال عريقات في بيان ، بمناسبة الذكرى السنوية، إن الوعد المذكور «سبب معاناة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني».

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