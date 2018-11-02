الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

المصدر: Ⅶ الأرض المحتلة - البيان، وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 14 شاباً فلسطينياً، بتهمة مقاومة الاحتلال ومستوطنيه، ومن بين المعتقلين، أسير محرر ونجله، من سكان مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين، قرب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم وداهمت منزل الأسير المحرر، نضال أبو عكر (50 عاماً)، وأعادت اعتقاله ونجله محمد (21 عاماً). وأضافت المصادر، أن مواجهات وُصِفت بالعنيفة، دارت بالمخيم بين الجنود والشبان.

وشرعت جرافات الاحتلال، أمس، بأعمال تجريف واقتلاع أشجار الزيتون في الأراضي المحاذية لمستوطنة «أفني حيفتس»، من جهتها الغربية، المقامة على أراضي قرى وبلدات شوفة وكفر اللبد وكفا بمحافظة طولكرم.

أعمال تجريف

وقال الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي، تحسين حامد، إن جرافات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف واسعة النطاق في هذه الأراضي المملوكة لعدد من مواطني قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، منهم ورثة عبد الكريم محمد دروبي، تمهيداً لتوسيع المستوطنة على حساب أراضي المواطنين.

وأوضح حامد أن أراضي القرية التي باتت على مسافة صفر من المستوطنة، تتعرض لهجمة استيطانية كبيرة، من خلال العمل المتواصل والمستمر في مصادرة ما تبقى من أراضي المواطنين، وتجريفها، وشق الطرق فيها لصالح توسيع المستوطنة، التي أصبحت ضمن أكبر المستوطنات في الضفة.

تحذيرات لغزة

ووجّه جيش الاحتلال، رسالة تحذيرية لسكان قطاع غزة، من الاقتراب من منطقة السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948، قبل المظاهرات المتوقعة اليوم الجمعة. وقال أفيخاي أردرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال، في رسالة وجهها لسكان القطاع، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: «منطقة السياج الأمني في قطاع غزة، يجب أن تكون خالية من العنف والإرهاب».

وكان ما لا يقل عن ستة فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال في غزة الجمعة الماضية، بالتزامن مع مسيرات العودة التي شهدتها المنطقة المحاذية للسياج الفاصل.

وكثفت إسرائيل مؤخراً تهديداتها بشن ضربات مؤلمة على القطاع، في حال استمرت المواجهات التي تقع شرقي غزة.

200

استشهد أكثر من 200 فلسطيني وأصيب 22 ألفاً آخرون بجروح وحالات اختناق منذ مارس الماضي، مع بدء مسيرات العودة على الأطراف المحاذية لقطاع غزة، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.