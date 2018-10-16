قصف حوثي يصيب عشرات الأطفال بالحُديدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وأحاله للتحقيق على خلفية التدهور الاقتصادي.

وفقاً لوكالة سبأ الرسمية للأنباء. وذكرت الوكالة أن القرار يأتي «نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء الشعب. وتطرق القرار أيضاً إلى فشل الحكومة برئاسة بن دغر «في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة».

وعيّن هادي وزير الأشغال العامة والطرق معين عبد الملك سعيد، رئيساً للوزراء خلفاً لبن دغر.

من جهة ثانية، استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، أمس، حياً شعبياً جنوب مدينة الحديدة، بقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابة عشرات الأطفال وإلحاق أضرار بالغة بالمنازل.

وذكر بيان صحفي لألوية العمالقة بالجيش اليمني أن عشرات الأطفال أصيبوا بشظايا قذائف الهاون، التي استهدفت منازل المدنيين بحي «منظر» الشعبي في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة.

وقُتل وأصيب 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، في قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني اليمني على تجمع لهم في مديرية الملاجم، شرق محافظة البيضاء، وسط البلاد.

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