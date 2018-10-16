إعصار «لبان» يحوّل المهرة لمحافظة منكوبة

المصدر: عدن - البيان، وكالات تعز - صلاح صالح

أعلنت السلطات المحلية محافظة المهرة منطقة منكوبة بسبب إعصار لبان، وأطلقت نداء استغاثة للحكومة والتحالف لإنقاذ عشرات الأسر العالقة فوق المنازل التي غمرتها المياه.

‏وقال راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة «نعلن المهرة»محافظة منكوبة جراء تعرضها للحالة المدارية «لبان»المصحوب بأمطار غزيرة وسيول جارفة تهدمت على إثرها منازل ونزحت أسر إلى المدارس». وأضاف: «نناشد الحكومة والأشقاء بالتحالف العربي والمنظمات الدولية التحرك السريع، فالوضع صعب جدًا».

وأكد باكريت أن الوضع في مدينة«الغيضة» مركز المحافظة والعبري ومونغ ومناطق وادي تنهالن والمسيلة كارثي.

مفقودون

وفيما أعلن مكتب الصحة بمحافظة المهرة، فقدان 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين وإيواء 350 أسرة جراء العاصفة، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين وسائقي المركبات ورواد البحر والصيادين من مخاطر العاصفة ويدعوهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأفاد مسؤول حكومي بأن السلطات تمكنت من إجلاء نحو ألفي أسرة في المهرة، في حين توفي شخص وأصيب العشرات، جراء الإعصار.

وأوضح أن «أحياء بكاملها، في مدينة الغيضة، تم إجلاؤها، في ظل مواصلة الجهود من أجل الحفاظ على حياة السكان.

وأشار إلى أن «الإعصار أدى إلى تضرر العديد من المنازل السكنية، مع قطعه لخدمات الاتصالات والكهرباء والمواصلات». وناشد المنظمات الدولية والمحلية الإنسانية، العمل العاجل من أجل مساعدة أبناء المحافظة التي باتت منكوبة جراء الإعصار.

وأكد مدير غرفة العمليات المشتركة بمحافظة المهرة حكيم المطري في تصريحات إعلامية، تعرض محافظة المهرة لأضرار بالغة بسبب العاصفة المدارية.

وأضاف المطري أنه تم إجلاء أكثر من 800 أسرة إلى مدارس في مناطق أكثر أمناً.

عُمان

توفي عُماني بعدما جرفته السيول في واد جراء عاصفة «لبان»، بحسب ما أعلن الدفاع المدني العُماني. وأعلن الدفاع المدني العُماني أن المواطن فقد الأحد في واد في ظفار (950 كلم جنوبي مسقط)، وتم العثور عليه ميتاً.