انتصارات جديدة للشرعية في صعدة ولحج

المصدر: عدن - البيان، وكالات

واصلت دولة الإمارات جهودها الإنسانية في اليمن لمواجهة آثار وتبعات الحرب في مختلف المجالات الخدمية والإنسانية والإغاثية.

حيث استمر تدفق المساعدات من العلاجات والأدوية والمكملات الغذائية لمواجهة حالات سوء التغذية، التي تعانيها عدد من المناطق اليمنية.

ميدانياً تمكّنت قوات الشرعية من التقدم على جبهات عدة، محققة مكاسب جديدة على الأرض، بالسيطرة على مناطق استراتيجية في لحج ومديريات الظاهر وباقم وكتاف في صعدة، بينما بدأت جامعة صنعاء في حشد تحركات لاحتجاجات جديدة ضد ميليشيا الحوثي.

وقال مصدر عسكري إن وحدات من القوات الحكومية حرَّرت «جبل الكوكب» و«جبل النبي شعيب» وجميع التباب المجاورة، شمالي مديرية القبيطة، خلال معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير آليات قتالية تابعة لهم.

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