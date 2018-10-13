تحرير مواقع استراتيجية في صعدة ولحج

المصدر: عدن - البيان، وكالات

حررت قوات الشرعية بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، أمس، مواقع استراتيجية جديدة في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج، في أعقاب معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. كما يواصل الجيش تقدمه في عدة مديريات من محافظة صعدة، فيما تمت السيطرة على مواقع جديدة كانت تخضع للميليشيا الحوثية، وتحديداً في مديريات الظاهر وباقم وكتاف. في وقت أعلنت جامعة صنعاء احتجاجات جديدة ضد ميليشيا الحوثي.

وقال مصدر عسكري إن وحدات من القوات الحكومية حرَّرت «جبل الكوكب» و«جبل النبي شعيب» وجميع التباب المجاورة، شمالي مديرية القبيطة، خلال معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير آليات قتالية تابعة لهم، طبقاً للمركز الإعلامي التابع للقوات الحكومية.

وأضاف أن القوات الحكومية تمكنت من قطع خطوط إمدادات للميليشيات، فيما لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم القوات الحكومية.

ويواصل الجيش اليمني تقدمه بدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، في عدة مديريات من محافظة صعدة، وفي هذا السياق، سيطر على مواقع جديدة كانت تخضع للميليشيات الحوثية، وتحديداً في مديريات الظاهر وباقم وكتاف.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن الجيش اليمني نجح في تنفيذ هجوم على مواقع للحوثيين قبالة مديرية الظاهر، وسيطر عليها بعد مقتل أكثر من 9 عناصر من الميليشيات وفرار آخرين.

أما في مديرية باقم فقد خاضت عدة ألوية من الجيش اليمني هجوماً متزامناً محققةً إنجازات عسكرية ومقتربةً من مركز مديرية باقم، وذلك بعد دعم من طيران التحالف الذي دمر تعزيزات للحوثيين كانت تحاول مساندة عناصرها على الجبهات.

وفي مديرية كتاف يواصل الجيش عمليات مسح وتطهير للألغام التي زرعها الحوثيون بأشكال وأحجام مختلفة، حيث تم نزع أكثر من 300 لغم خلال اليومين الماضيين.

احتجاجات جديدة

إلى ذلك، أعلنت كليتان بجامعة صنعاء الإضراب وتعليق الدراسة لأجل غير مسمى احتجاجاً على تعسفات الحوثيين ضد طلاب وطالبات الجامعة وإعاقة عملية التعليم في الكليات.

وأوضح مصدر خاص برئاسة الجامعة أن كليتي الحاسوب والهندسة بجامعة صنعاء أعلنتا الإضراب وإيقاف الدراسة احتجاجاً على تواطؤ رئيس الجامعة المعيّن من قبل جماعة الحوثي مع تعسفات الجماعة ضد طلاب وطالبات الجامعة.

يُشار إلى أن جماعة الحوثي قامت مؤخراً باتخاذ الحرم الجامعي ثكنة عسكرية لعناصرها بهدف إرهاب الطلاب وقمع أي محاولة للتظاهر.