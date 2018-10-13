ميليشيا الحوثي تحوّل مزرعة يمني إلى حقل ألغام

المصدر: ميدي - وكالات

لم تترك الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، حيلة من وسائل الإرهاب إلا واستخدمتها لترويع اليمنيين، ومن بينها زرع الألغام في الشوارع والممرات وحتى المزارع.

وفوجئ مواطن يمني بمزرعته في مديرية حيران بمحافظة حجة، التي كان يقتات منها وقد تحولت على أيدي الميليشيا إلى حقل ألغام، رغم بعد المزرعة عن نطاق الاشتباكات.

زرع ألغام

وقال مسؤول في شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة الرائد محمد ردمان، إن الميليشيا الحوثية زرعت عشرات الألغام في مزرعة مواطن يمني بمديرية حيران، رغم أنها لم تشهد اشتباكات وليس بها مواقع عسكرية، بينما انتزعت الفرق الهندسية العشرات منها. وأوضح أن مالك المزرعة اكتشف حقل الألغام بعد انفجار لغم في بقرة ونفوقها لتصبح المزرعة منطقة محظورة، بعد تنوع الألغام المزروعة فيها بشكل عشوائي.

التدخل

وأضاف ردمان أن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة تواصل انتزاع مئات الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية في الشوارع والممرات والمزارع والأماكن العامة بمديريتي حيران وميدي، بينما لا تكفي جهود المنطقة وحدها لانتزاع كمّ هائل من الألغام. داعياً منظمات حقوق الإنسان للتدخل السريع لإنقاذ أهالي مديريتي حيران وميدي من مخاطر الألغام الحوثية، بالضغط على الميليشيا لتسليم خرائط بمواقع زراعة الألغام، وتوفير الفرق المتخصصة، وأدوات السلامة.