إشادات دولية بالمساعدات الإماراتية لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن

المصدر: القاهرة - محمد خالد

تتواصل إشادات المجتمع الدولي بما تبذله يد الخير الإماراتية في دعم ومساندة الأشقاء في اليمن، وهو دورٌ واضحٌ أكدته أخيراً خدمة التتبع المالي (FTS)، بعد الكشف عن حصول الدولة على المركز الأول عالمياً، بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني الشقيق للعام 2018 كمساعدات بتنفيذ مباشر.

وقدمت دولة الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 بلغت 1.24 مليار دولار، من ضمنها 466.5 مليون دولار أميركي كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن، و222.1 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية طارئة مباشرة.

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