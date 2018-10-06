قذائف حوثية غادرة تستهدف مخيماً للنازحين في الخوخة

المصدر: الخوخة - وام

فجع سكان مخيم بني جابر في مديرية الخوخة بالحديدة، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بسقوط 3 قذائف حوثية عشوائية أودت بحياة امرأة وأصابت عدداً كبيراً من قاطني المخيم بإصابات خطرة، فيما لا يزال المركز يتابع التطورات مع السلطة المحلية اليمنية.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قامت باستهداف مخيم للاجئين بعدد من القذائف في بني جابر بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة،وأوضح أن قوات التحالف وقفت وستقف على الدوام مع الشعب اليمني الشقيق، لعودة حكومته الشرعية.

وأكد المالكي أن قوات التحالف تطالب الأمم المتحدة ومنظماتها،بإدانة جرائم ميليشيا الحوثي بحق الإنسانية والشعب اليمني.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية بياناً لمركز الملك سلمان للإغاثة ندّد فيه بهذه الجريمة البشعة التي لم تراعِ مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي. وشهدت الجرية الحوثية إدانات دولية من قبل عدد من الهيئات والمنظمات. كما أدانتها الحكومة اليمنية الشرعية اوعتبرتها انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان، ودعت المجتمع الدولي إلى محاسبة الميليشيا على جرائمها.