«الهلال» تواصل حملة «الأزارق في أعيننا».. وتسيّر قافلة مساعدات إلى حضرموت

المصدر: الضالع - وام

واصلت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» فعاليات حملة «الأزارق في أعيننا» وذلك ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية والخيرية والخدمية والتنموية التي تنفذها بالمحافظات اليمنية المحررة ومنها عدن وأبين ولحج وتعز والضالع.

فيما وزعت هيئة الهلال دفعات جديدة من المساعدات الغذائية على 600 أسرة - يبلغ عدد أفرادها 3000 فرد - في منطقة الحامي بمديرية الشحر في حضرموت. وسيرت الهيئة ضمن الحملة قافلة مساعدات غذائية لإغاثة ألف أسرة متعففة من سكان قرى ومناطق مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، بعد أن قطعت فرقها التطوعية الطرق الجبلية الوعرة لتقديم المساعدة للأسر المحتاجة. وتعد هذه القافلة الثانية في أقل من أسبوع، والتي تسيرها الهيئة لمحافظة الضالع ضمن عملية الاستجابة العاجلة لإغاثة المحافظات المحررة.

مساعدات غذائية إماراتية لأهالي الضالع

إشادة

وأشاد المواطنون المستفيدون من قافلة المساعدات خلال تسلمهم السلال الغذائية بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من مساعدات في مختلف المجالات، خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر مثل المياه والتعليم والإيواء، وذلك عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كانت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» قد أطلقت حملة «الأزارق في أعيننا»، وبدأتها بافتتاح مدرسة النهضة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين والبنات، وتوزيع المستلزمات المدرسية على طلبتها بالتزامن مع بداية العام الدراسي في منطقة الأزارق بمحافظة الضالع، فضلاً عن بناء 3 مدارس وصيانة 17 مدرسة أخرى فيما لا تزال 7 مدارس تخضع لإعادة الترميم والتأهيل على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري. وقال المهندس سعيد آل علي ممثل الهيئة في عدن، إن الحملة تشمل مختلف الجوانب والمجالات الحياتية والخدماتية، وتتضمن عددا من المراحل بهدف إحداث نقلة نوعية في واقع أبناء المحافظة.

دعم التعليم

من ناحيته قال نبيل العفيف مدير التخطيط والتعاون منسق أعمال الهلال الأحمر الإماراتي في الضالع، إن أولوية «الهلال» في المحافظات المحررة تتمثل في دعم العملية التعليمية التي توقفت بالكامل أثناء اجتياح الميليشيا الانقلابية.. مشيرا إلى أن الهيئة ساهمت خلال عام الخير وفي إطار عام زايد في دعم وترميم وتأهيل عشرات المدارس في عدد من مديريات الضالع، ما كان له أثره الملموس في إنجاح سير العملية التعليمية.

بدوره أعرب محمد عساج مدير مكتب التربية والتعليم في مديرية الأزارق عن امتنانه للهلال الأحمر الإماراتي صاحب الدور الأبرز في دعم العملية التعليمية في مختلف المحافظات، مشيدا بجهود دولة الإمارات في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

الى ذلك، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم دفعات جديدة من المساعدات الغذائية على 600 أسرة - يبلغ عدد أفرادها 3000 فرد - في منطقة الحامي بمديرية الشحر في حضرموت وذلك في إطار مشروع الهيئة للدعم الإنساني لتطبيع الحياة للأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة. وشملت المساعدات الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات هذه اللفتة الانسانية التي خففت من معاناة أسرهم وظروفهم الصعبة التي يعيشونها مقدرين لهيئة الهلال الاحمر جهودها في ايصال المساعدات لهم والتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

يذكر أن عدد السلل الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام زايد 2018" بلغ " 22456 " سلة غذائية استهدفت "112280 " فردا من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.

السرعة

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كانت الأسرع استجابة ووصولاً إلى مديرية الأزارق عقب المناشدات المتتالية التي طالبت بإنقاذ الآلاف من أهلها الذين يعانون نقصاً شديداً في الاحتياجات الأساسية.