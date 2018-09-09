فشل جنيف يفضح الحوثي

المصدر: دبي، جنيف - البيان، وكالات

عاد المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية إلى نقطة الصفر بعد أن أفشلت ميليشيا الحوثي الإيرانية مشاورات جنيف بسبب إصرارها على وضع شروط خارج إطار الأجندة المتفق عليها، حيث انتهت المشاورات من دون تحديد موعد لاستئنافها. وأكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المشاورات أظهرت حقيقة التطرف والعنف التي تمتاز بها ميليشيا الحوثي، وعدم جديتها في إنهاء معاناة الشعب اليمني. وقال إن جنيف تكشف طبيعة انقلابهم الدنيء.



عسكرياً، زار معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وحدات القوات المسلحة الإماراتية المشاركة في عملية تحرير الحديدة، واطلع على سير عمليات معارك تحرير محافظة الحديدة. ونفّذت قوات الشرعية أمس عملية التفافية في شرق مطار الحديدة، وباتت على مشارف البوابة الرئيسة لمدينة وميناء الحديدة، حيث تشهد جبهة الساحل الغربي تطوير هجوم استكمال تحرير المحافظة، خصوصاً بعد إفشال الميليشيا الانقلابية المسار السياسي.

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