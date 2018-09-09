لغم للميليشيا يتسبب بمجزرة في الجوف

المصدر: الجوف - البيان، وكالات

قتلت امرأتان وأربعة أطفال وأصيبت ثلاث نساء وطفلان بجروح مختلفة، في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية غربي محافظة الجوف.

وذكر مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن انفجار لغم أودى بحياة امرأتين وأربعة أطفال، وأصيبت ثلاث نساء وطفلان في أثناء عودتهم على متن سيارة خاصة إلى قريتهم بمنطقة معيمرة بمديرية المتون غربي الجوف.

وحذر مصدر عسكري في الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة المواطنين من أبناء الدريهمي ومدينة الحديدة من المغامرة بحياتهم والسير في الطرق الغير آمنة والتي لا توجد بها إشارات تفيد بخلوها من الألغام، مؤكداً حرص قوات التحالف والشرعية على الإسراع في نزع ألغام الميليشيا المنتشرة بشكل عشوائي وعدائي.