رئيس الأركان يزور وحدات قواتنا المشاركة في عملية تحرير الحديدة

المصدر: وام

زار معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة اليوم وحدات قواتنا المسلحة المشاركة في عملية تحرير الحديدة يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

اشتملت الزيارة علي مواقع وحدات قواتنا المسلحة و مقرات القيادة التي تدير عمليات تحرير الحديدة واطلع معاليه خلالها على سير عمليات معارك تحرير محافظة الحديدة .. ونقل للقوة تحيات القيادة الرشيدة وتقديرها للدور الذي تقوم به نصرة للشعب اليمني الشقيق.

و أثنى رئيس الأركان على الروح المعنوية العالية لجنودنا البواسل و إصرارهم و عزمهم على مواصلة الدفاع عن الحق و الواجب و الذود عن الشقيق و نصرة المظلوم مهما تطلب ذلك من جهود و تضحيات معاهدين الله عز وجل و القيادة الحكيمة على مواصلة طريق العز والنصر بعزيمة وثبات وبمواقف مشرفة في ميادين البذل والعطاء.