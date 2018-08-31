انتصارات للشرعية في صعدة وتعز

المصدر: Ⅶ عدن - البيان، وكالات

أحكمت قوات الشرعية اليمنية سيطرتها على عدد من القرى والمناطق في ثلاث مديريات بمحافظة صعدة، وهي مديريات الظاهر وبكيل المير ورازح، وحررت 14 قرية من ميليشيا الحوثي الإيرانية. وأعلنت مقتل ثلاثة من القادة الميدانيين لميليشيا الحوثي في جبهة مران.

كما فرضت قــوات الشرعية السيطرة على ميمنة مرّان في صــعدة وصولاً إلى مشــارف حجة. وشنّت قصفاً مدفعياً طال تعــزيزات للميليــشيا الحــوثية، كانت فــي طــريقها لتعــزيز عناصرها في جبهات الظاهر وحيدان، بالتزامن مع غارات جوية للتحالف العربي.

وفي تعز، حررت وحدات من ألوية العمالقة سلسلة جبلية جنوب جبال بمنطقة الكدحة بمحافظة تعز بعد معارك شرسة خاضتها ضد الميليشيا. وواصلت الألوية تقدمها عبر السيطرة على جبل الأحطق ونقيل الرونة وسط فرار لميليشيا الحوثي.

وأحبط الجيــش اليمــني محاولة تسلل لميليشيا الحــوثي في جـبهة قانية بمحـــافظة البيــضاء ونــجم عن المعارك مصرع 12 عنـصراً من الميليشيا وجرح آخرين.

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