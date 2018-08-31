«العمالقة» تحرر سلسلة جبلية جنوب تعز

المصدر: عدن - البيان، وكالات

حررت ألوية العمالقة سلسلة جبلية في جنوب محافظة تعز، في وقت أحكم الجيش اليمني، سيطرته على عدد من القرى والمناطق في ثلاث مديريات بمحافظة صعدة، بينما أحبطت قوات الشرعية محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة قانية بمحافظة البيضاء قتل خلالها 12 عنصرا من الميليشيا وجرح آخرون.



ووفق مصادر محلية سيطرت وحدات من ألوية العمالقة على سلسلة جبلية جنوب جبال بمنطقة الكدحة بمحافظة تعز بعد معارك شرسة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي حيث حررت التباب الحمر، جبل الشهداء، جبل القهرة، والمعيقم، وجبل المحطة التي تقع جنوب الكدحه والمطلة على وادي الغيل.



واوضحت المصادر أن ألوية العمالقة واصلت الزحف والسيطرة باتجاه جبل الأحطق، ونقيل الرونة وسط فرار لميليشيا الحوثي باتجاه نقيل الكورة.



من جهة أخرى، أعلن الجيش اليمني مقتل عدد من القادة الميدانيين لميليشيا الحوثي في جبهة مران جنوب غرب محافظة صعدة. وذكرت مصادر عسكرية أن القياديين في ميليشيا الحوثي، صلاح محمد جعدار وصلاح محمد علي بداش، قُتلا بمعارك مع قوات اللواء الثالث عروبة في منطقة مران. وحسب المصادر فإن القيادي الحوثي أحمد يحيى النعماني، قُتل أيضاً بمواجهات مماثلة دارت في المنطقة ذاتها.

وقالت المصادر إن مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف العربي قصفت، تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهات مديريتي الظاهر وحيدان.



تقدم في صعدة



وأحكم الجيش اليمني، سيطرته على عدد من القرى والمناطق في ثلاث مديريات بمحافظة صعدة وهي مديريات الظاهر وبكيل المير ورازح. وقال مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله موقع «سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية «إن الجيش استعاد قرى الصافية، والجريب، وسوق العلي، والمربح، والقوفعي، ومسه، وجراري، والنظرة، المجرم، وأم دحيم، وكفات جعوان، والغيفل، والصيخابة، والنكارة». وفي السياق ذاته، أكد مصدر عسكري يمني، أن وحدات من الجيش اليمني، حققت تقدمًا ميدانيًا جديداً باتجاه المنطقة الواقعة بين محافظتي حجة وصعدة.



وأوضح المصدر أن قوات الجيش تقدمت نحو 3 كيلو مترات باتجاه منطقة المزرق الحدودية مع صعدة، و أصبحت معه المنطقة تحت السيطرة النارية للجيش، مشيراً إلى أن أكثر من 15 عنصرا من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في المعارك الدائرة في الجبهة.



ميمنة مرّان



في السياق، قال مصدر عسكري يمني، «إن قوات من اللواء الثالث عروبة فرضت السيطرة على ميمنة مران وصولا إلى مشارف حجة. وشن الجيش اليمني قصفاً مدفعياً طال تعزيزات للميليشيا الحوثية كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهات الظاهر وحيدان وذلك بالتزامن مع غارات جوية للتحالف العربي». وأشار المصدر إلى أن القصف والغارات أسفرت عن مقتل العشرات من الميليشيا الإيرانية، وتدمير عدد كبير من الآليات والمعدات القتالية التابعة لها.



اعتراض باليستي



إلى ذلك، وفي حين أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة قانية بمحافظة البيضاء..اعترض الدفاع الجوي السعودي،أمس، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه نجران.





شاحنة إغاثية



استهدفت ميليشيا الحوثي الإيرانية، شاحنة إغاثية تابعة للصليب الأحمر قرب مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة. وذكرت مصادر حكومية أن الميليشيا استهدفت الشاحنة في الخط الرملي القريب من مديرية التحيتا، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. حيث كانت في طريقها إلى المديرية لتوزيع المساعدات على الأهالي.