الإرياني: تقرير الخبراء يعكس حالة الخلل في الأمم المتحدة

المصدر: عدن - وكالات

فنّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع في اليمن، واصفاً إياه بـ«الكارثي»، إذ وصف التقرير عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، بقائد الثورة، بدلاً من تسميته قائد الميليشيا أو قائد الانقلابيين.

وكتب الإرياني سلسلة تغريدات كشف فيها عن حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها، وقال: «التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المعنيين باليمن يعكس حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها في التوصيف والتعاطي مع الأزمة اليمنية، باعتبارها أزمة بين حكومة شرعية وانقلاب، وبين الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية وميليشيا مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة بالقوة والإرهاب».

وتابع: «التقرير وصف الأزمة اليمنية بالنزاع، والانقلابيين الحوثيين بسلطات الأمر الواقع، ومليشياتهم بالقوات، والجيش الوطني والمقاومة بمليشيات موالية لهادي، والعملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة لتحرير مدينة الحديدة بالعدوان، في انقلاب صريح على كل قرارات مجلس الأمن ومرجعيات حل الأزمة اليمنية».

مسؤولية الانقلاب

وأوضح أن «تقرير فريق الخبراء تجاهل نقطة مركزية تتمثل في أن الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور التي توافقت عليها كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية، هو ما فجّر الحرب، وأن الميليشيا الحوثية تتحمل مسؤولية تبعات الصراع ونزيف الدم المستمر».

وأضاف: «التقرير أغفل الدور الذي تلعبه طهران وحزب الله في توجيه الميليشيا الحوثية لإدارة أنشطتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية والدعم الذي تقدمه للانقلابيين بالمال والأسلحة المتطورة والصواريخ البالستية والخبرات والمدربين والمستشارين السياسيين والأمنيين والعسكريين».

وقال إن «التقرير تحدّث عن وقف دفع رواتب الموظفين بعد نقل الحكومة للبنك المركزي في صنعاء، دون أن يشير للدور الذي لعبته الميليشيا الحوثية في تدمير الاقتصاد الوطني ونهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي واستمرارها حتى اليوم في نهب الإيرادات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

تهريب الأسلحة

انتقد وزير الإعلام اليمني تحدث التقرير الأممي عن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية دون أن يشير إلى استخدام إيران الموانئ الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية في تهريب الأسلحة والصواريخ البالستية، ونهب الحوثيين المنظم للمساعدات الإنسانية.