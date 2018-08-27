اليمن يطلب تحقيقاً دولياً بتدخل حزب الله

المصدر: Ⅶ عدن - البيان ووكالات

طلبت الحكومة الشرعية اليمنية من مجلس الأمن إجراء تحقيق دولي في تدخلات ميليشيا حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، في الشأن اليمني.

وأوضحت الحكومة في رسالة إلى المجلس أن ميليشيا الحوثي تخضع لتوجيه من ميليشيا حزب الله، لعرقلة مفاوضات جنيف المرتقبة في السادس من سبتمبر. وأشارت الرسالة إلى خطاب حسن نصرالله الذي عبّر فيه عن أمنيته بالقتال في اليمن إلى جانب ميليشيا الحوثي.

ميدانياً أكدت قوات «ألوية العمالقة» التابعة للشرعية اليمنية أن معركة الدريهمي، التي تخوضها جنوب مدينة الحديدة، أصبحت مقبرة مفتوحة، يتساقط فيها قيادات الميليشيا الحوثية أفراداً وجماعات.

وأفادت في بيان، أمس، بأن قواتها حصدت دفعة جديدة من القيادات الحوثية. وتحدثت تقارير إعلامية عن مقتل قياديين، في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد وقائد عسكري في جبهة مرّان.