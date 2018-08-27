هادي: نتعاون وننسق مع أميركا لمواجهة الإرهاب وتدخلات إيران

المصدر: الرياض، عدن ـ وكالات

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التنسيق مع الولايات المتحدة لمكافحة الاٍرهاب ومواجهة تدخلات إيران في المنطقة.

واستقبل الرئيس اليمني، أمس، السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر حيث تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع التي تهم العلاقات بين البلدين.

وفي اللقاء ثمن هادي الجهود الأميركية الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية، مشيداً بالتنسيق والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة باليمن والمنطقة من خلال مكافحة الإرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني ومليشياته الحوثية التي دمرت اليمن وتطلق صواريخها باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وجدد الرئيس اليمني حرصه الدائم على السلام المرتكز على أسسه ومرجعياته المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.

تعاون

من جانبه، نوه السفير الأميركي بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الذي يصب في مصلحة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، متطلعا إلى أن تثمر مشاورات السلام المزمع إجراؤها في جنيف تحريك الملفات الإنسانية على طريق تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.

إصرار

من جهته، أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف قائداً عسكرياً في مدينة عدن، جنوبي اليمن، لن يثنيهم عن المضي قدما في الدفاع عن الوطن.

وقال بن دغر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف العميد الركن سند الرهوة، قائد اللواء حماية رئاسية، لن يثني رموز الدولة الشرفاء والقادة العسكريين عن المضي قدماً في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وحماية العاصمة المؤقتة عدن».

وقال مصدر أمني، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على خط مديرية البريقة، انفجرت أثناء مرور موكب العميد ركن، سند الرهوة. وأكد المصدر، نجاة القائد العسكري، وتعرض سيارته لأضرار بالغة. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ محاولة الاغتيال.