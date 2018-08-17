الإمارات توزع أضاحي العيد في اليمن

المصدر: Ⅶ تعز، عدن - البيان، وكالات

وزعت دولة الإمارات، ممثلة بهيئة الهلال الأحمر، في مدينة تعز، أضاحي العيد على أسر الشهداء وأهالي المدينة، وذلك للتخفيف من معاناتهم مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تعز، إيهاب الدهبلي، لـ«البيان»: إن هذه المكرمة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات «عام زايد»، بتوجيهات من القيادة الرشيدة. وتم توزيع أكثر من 2000 أضحية منها 1100 أضحية لأسر الشهداء و900 أضحية للفقراء داخل المدينة.

وسيّرت هيئة الهلال قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى المناطق المحررة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، تضم 17 شاحنة محمّلة بـ 12 ألف سلة غذائية إضافة إلى السلع الأساسية، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية لتلبية احتياجات الأسر اليمنية في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن. ويستفيد من قافلة المساعدات 84 ألف مواطن يمني من أهالي مديرية الدريهمي بينهم 60 ألف طفل وأكثر من 12 ألف امرأة.

ميدانياً، حررت قوات الشرعية اليمنية مديرية باقم التابعة لمحافظة صعدة، كما حررت مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، وسيطرت على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي حجة والحديدة. ولقي ما يزيد على 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي مصرعهم، وتم أسر آخرين وتفكيك عدد كبير من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا في منازل المدنيين.

كما قتل عشرات الحوثيين في غارات لطائرات التحالف على مواقع الميليشيا في الساحل الغربي.