«الهلال» تدعم دورة قراءة القرآن بلغة الإشارة في عدن

المصدر: عدن - وام

بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وتحت شعار «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، نظمت مؤسسة رموز التنموية للصم بعدن دورة تعليم القرآن الكريم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لتلقي الطلاب المشاركين مهارة قراءة القرآن الكريم بلغة الإشارة، وذلك بحضور مدير العمليات الإنسانية للإمارات في اليمن، سعيد الكعبي.

وأعربت مشرفة الدورة، اعتدال عبد الحميد، عن تقديرها لدولة الإمارات ممثلة بذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي الذي يولي اهتماما كبيرا بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن الهلال الأحمر الإماراتي اقترح أن يكون برنامج الدورة أو «النشاط الصيفي» لتعليم القرآن الكريم بلغة الإشارة وهذا شيء عظيم.

يذكر أن الهلال رعى عدداً من الفعاليات المتعلقة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وأهمها الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون، وإقامة دورات تدريبية في جمعية الحياة للبرامج العقلية التكاملية، وليس آخرها دورة الصم والبكم.