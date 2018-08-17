مناقشة آلية توزيع الدقيق في المديريات المحررة بالحديدة

المصدر: الحديدة - سبأنت

ناقش وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، مع الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال بالعاصمة المؤقتة عدن، آلية توفير وتوزيع الكمية اللازمة من مادة الدقيق للأفران والمخابز في المديريات المحررة بالمحافظة وتأمين احتياجاتها خلال أيام العيد.

وأوضح القديمي أنه سيتم تحديد وكلاء التوزيع لتأمين الكميات الكافية للمخابز والأفران بعد إجازة العيد وشرائه مباشرة من المصنع وبيعها للأفران والمخابز بالسعر المخفض.

وكان رئيس قسم المبيعات بالشركة شاكر حميد قد أكد أن الشركة ستقوم بتفعيل وكلاء التوزيع في مديريات المحافظة المحررة حيس والخوخة والتحيتا أو التعاقد مع وكلاء جدد لتأمين إيصال كميات الدقيق إلى الجهات المستهدفة.