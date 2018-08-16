الإمارات تدين تفجيري لندن وكابول وتعزي السودان وإيطاليا

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:

دانت دولة الإمارات حادثة الهجوم الإرهابي التي وقعت بالقرب من مبنى البرلمان فـي العاصمـة البريطانيـة لندن، والتفجير الانتحاري الذي استهدف أكاديمية تعليمية غرب العاصمة الأفغانية، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها للعملين الإرهابيين، مؤكدةً موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع بلا تمييز بين ديـن وعـرق، وأياً كــان مصدرها ومنطلقاتها. كما قدمت الإمارات تعازيها للسودان بضحايا الفيضانات ولإيطاليا بضحايا انهيار جسر قرب مدينة جنوى بإيطاليا.

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