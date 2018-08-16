الإمارات تدين هجوم كابول.. والضحايا إلى 48

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات التفجير الانتحاري الذي استهدف أكاديمية تعليمية غرب العاصمة الأفغانية، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا الأبرياء. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أمس، موقف الإمارات الرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان اجتثاث هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها.

وارتفع عدد ضحايا التفجير إلى 48 قتيلاً، بحسب ناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية. وقال وحيد الله مجروح إن 67 شخصاً على الأقل أصيبوا في الهجوم.

ويبدو أن القوات الأفغانية أبعدت أخيراً عناصر طالبان الذين هاجموا قبل حوالي أسبوع مدينة غزنة، حيث عادت الحركة إلى الشوارع مع استمرار المخاوف الشديدة من اندلاع معارك جديدة.