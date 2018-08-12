قوات خاصة على أبواب الحديدة

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

كشف الناطق باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، عن وجود قوات خاصة على آبواب الحديدة، بانتظار التوجيهات لاقتحامها. وأضاف في حوار مع موقع الجيش «سبتمبر نت» أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تسعى إلى جر الجيش للدخول في حرب وسط الأحياء السكنية في الحديدة.

وأكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الحوثيين يستغلون الأطفال في الحرب، كاشفاً عن بدء إجراءات تسليم الأطفال المجندين الذين أنقذتهم قواته إلى ذويهم، لافتاً في بيان إلى أنه تم أمس تسليم 7 أطفال إلى أسرهم بواسطة الحكومة الشرعية اليمنية، وبحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليبلغ عدد من تمت إعادتهم إلى ذويهم 86 طفلاً.

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