ألغام الحوثي تقتل رجلاً وامرأة من عائلة واحدة

المصدر: عدن- وكالات

قتل رجل وامرأة من عائلة واحدة، نتيجة دهس لغم أرضي، زرعته ميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. وذكر مصدر يمني أن رجلاً وامرأة من عائلة واحدة قتلا، أمس إثر انفجار لغم أرضي، بينما كانا يجمعان الحطب.

وتهدد الألغام الأرضية، مختلفة الأشكال والأنواع، حياة الأهالي بالساحل اليمني الغربي بعد أن عمدت آلة الموت الحوثية إلى تكثيف زراعتها في الطرقات الإسفلتية والفرعية والمزارع ومداخل ومخارج مركز المديريات المطلة على شاطئ البحر الأحمر.

وكان المكتب الإعلامي للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، كشف أن الميليشيا الحوثية زرعت مليون لغم في الأراضي اليمنية خلال ثلاث سنوات، خلفت 1194 من الضحايا الأبرياء حتى الآن، بينهم 216 طفلاً.