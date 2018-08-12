هادي يوجّه بتوحيد الجهود لتحرير تعز

المصدر: عدن- وكالات

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أهمية توحيد الجهود والإمكانات للانتصار لتعز ورفع معاناة أبنائها، من خلال عملية التحرير الشاملة والكاملة لمختلف مناطقها حتى تعود عجلة الحياة للمدينة، وتعود البسمة والأمل إلى شفاه أطفالها ونسائها بعد سنوات القتل والتهجير، التي ألمت بالمدينة والممارسات الغاشمة للميليشيا الحوثية الإيرانية، التي عبث بمقدرات المدينة والوطن بصورة عامه، آمراً في الوقت ذاته بتشكيل لجنة رئاسية، للوقوف على الأوضاع بالمحافظة.

وشدد هادي خلال لقائه أمس، بالقيادات الميدانية والعسكرية والأمنية بمحافظة تعز بحضور محافظ المحافظة د. أمين أحمد محمود، على أهمية تجاوز التباينات التي تستخدم سبيلاً وذريعة لتأخير الحسم في المحافظة لمصلحة القوى الانقلابية وخدمة لأهدافها.

وأشار إلى أن المسؤولية الوطنية يتحملها الجميع كل في موقعه لاستكمال تحرير المحافظة من الميليشيا الحوثية واستتباب الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة. من جانبه عبر محافظ تعز باسمه وأبناء المحافظة عن سروره والقيادات العسكرية الحاضرة في لقاء هادي.

ووضع محافظ تعز، هادي أمام صورة التطورات والأحداث بالمحافظة وسير خطط وأعمال استكمال التحرير بالتوازي مع أعمال توفير الخدمات وتقديم لتسهيلات والإمكانات لإعادة تأهيل المدينة وتطبيع الحياة فيها، مثمناً دعم الرئيس لتعز وأبنائها على الدوام باعتبارها حجر الزاوية في هزيمة الميليشيا الانقلابية والقضاء على مشروعها الطائفي الكهنوتي.

ووجه هادي بتشكيل لجنة رئاسية، للوقوف على أوضاع المحافظة وتعزيز أمنها واستقرارها وتقديم الموجهات الأساسية والملحة للدفع باستكمال أعمال التحرير.