تحالف دعم الشرعية يحقق في حادثة صعدة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أحالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ما تردد بشأن تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية في صعدة بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث، بغرض التحقيق فيها، وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

وقال مسؤول رفيع المستوى في تحالف دعم الشرعية في اليمن إن قيادة التحالف اطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام وبعض من المواقع التابعة للمنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بشأن إحدى عمليات قوات التحالف المشتركة في محافظة صعدة يوم الخميس، وما ذكر حول تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية. وشدد المسؤول على التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كل الحوادث التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء.

ومن جهة ثانية، أكدت الأمم المتحدة نتائج التحقيق الذي أجراه تحالف دعم الشرعية في الهجوم الذي وقع في الثاني من أغسطس الجاري على مستشفى الثورة وسوق السمك بمحافظة الحديدة، موضحة أن الهجومين نفذا بقذائف الهاون التي يستخدمها الحوثيون.

ميدانياً، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية التحالف معسكرات داخل حامية صنعاء بسلسلة من الغارات دمرت مخازن أسلحة ومنشآت، ولقي العشرات من عناصر الميليشيا مصرعهم. وقصفت مدفعية الجيش اليمني تجمعات ميليشيا الحوثي، في المناطق المحاذية لمديرية خدير جنوبي شرق محافظة تعز. كما دمرت المدفعية مخزناً للأسلحة في مديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

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